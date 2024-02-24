Согласно информации, предоставленной Министерством торговли Казахстана, компания Elem Group попала под дополнительные санкции со стороны Евросоюза и США, в то время как казахстанская компания Da Group 22 включена только в американский список ограничений.

Отмечается, что намерения западных стран относительно указанных компаний были известны Казахстану заблаговременно, благодаря конструктивному диалогу по вопросам санкций с международными партнерами, продолжение которого признавалось важным со стороны казахстанского правительства.

Начиная с мая и июня 2023 года обе эти компании прекратили свою деятельность в области импорта и экспорта, и на данный момент компания Elem Group находится в процессе ликвидации.

В министерстве подчеркнули, что Казахстан не применяет санкции или ограничения в торговле с Россией, но стремится предотвратить использование своей территории для обхода санкций западных стран. Таким образом, казахстанские власти прилагают усилия, чтобы избежать наложения ограничений на местные компании.

Накануне двухлетия начала российско-украинского конфликта Евросоюз и США ввели новые антироссийские санкции. В список ограничений попали компании из Казахстана, которые, согласно заявлению ЕС, «поддерживали российский военно-промышленный комплекс» и «участвовали в обходе торговых ограничений».