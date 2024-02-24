Помимо ХАМАС и Израиля в переговорах также участвуют представители Египта, Катара и США.

Кроме обсуждения вопроса обмена пленными на встречах, в Париже рассматриваются варианты прекращения огня в регионе и меры по транспортировке гуманитарной помощи в сектор Газа. Однако, по информации телеканала Al Jazeera, ограниченность времени стала серьезной проблемой для успеха диалога.

В ночь на 24 февраля израильские силы осуществляли массированные удары по различным районам сектора, в том числе в центре города Газа.

Атаки израильских вооруженных сил длятся уже 141 день, вызывая гуманитарную катастрофу и нехватку продовольствия в эксклаве.

В результате воздушных и наземных атак в районах Дейр-эль-Балах, Нусайрат, Эз-Зейтун, Бурайдж и Аль-Мегази пострадали десятки палестинцев, многие получили ранения.

Также подверглись артиллерийским обстрелам кварталы Сабра, Тель-эль-Хева и Эд-Дередж в Газе, где десятки людей получили ранения.

Восточные и западные районы города Хан-Юнус на юге сектора также подверглись интенсивным артиллерийским атакам со стороны Израиля.

Кроме того, подразделения артиллерии Израиля атаковали убежища и палатки для беженцев в Аль-Маваси на западе Рафаха.