Это указывает на изменение позиции Вашингтона в этом вопросе, отступившего от курса, провозглашенного администрацией Дональда Трампа.

На пресс-конференции в Буэнос-Айресе госсекретарь Энтони Блинкен выразил разочарование объявлением Израиля о планах на строительство нового жилья на оккупированных территориях. По его мнению, эти действия неблагоприятно влияют на перспективы устойчивого мира.

«Эти действия не соответствуют международному праву. Мы решительно против расширения поселений», — подчеркнул Блинкен.

В ноябре 2019 года госсекретарь при Трампе Майк Помпео заявил, что США не считают израильские поселения на Западном берегу противоречащими международному праву.

Через несколько месяцев, в январе 2020 года, администрация Трампа представила «мирный план урегулирования израильско-палестинского конфликта», который был одобрен Израилем, но отвергнут палестинцами из-за предоставления Израилю значительной части территорий, включая большую часть оккупированных земель.

Администрация Байдена неоднократно подчеркивала, что дальнейшее расширение поселений негативно сказывается на перспективах мира. В пятницу американский чиновник впервые заявил, что эти действия не соответствуют международному праву.

Ранее ультраправый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич сообщил, что правительство Израиля согласилось созвать совет по планированию для утверждения строительства около 3300 домов на оккупированных землях.

Палестинский МИД осудил это объявление, заявив, что оно подрывает шансы на двухгосударственное решение.

Большинство стран считают поселения, разделяющие палестинские общины, нарушением международного права. Израиль утверждает, что палестинские земли принадлежат ему «по библейскому праву».