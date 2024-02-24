Британский министр обороны Грант Шэппс подчеркнул, что Вооруженные силы Украины, «несмотря ни на что, отбили значительные участки территории», захваченной Россией после начала вторжения в феврале 2022 года.

«Однако украинцы не смогут одержать победу без международной поддержки», — добавил Шэппс.

В Лондоне заявили о готовности продолжать предоставлять Украине всю необходимую поддержку для продолжения борьбы за свою независимость.

Чешское Министерство обороны также заявило в пятницу, что организовывает группу стран, которые помогут профинансировать поставки в Украину 800 тыс. боеприпасов.

Чехия уже получила предварительные обязательства от Канады, Дании и других стран, которые предпочитают, чтобы их не называли.

Ранее президент Павел заявил, что Чехия обнаружила до 800 тыс. снарядов стандартного калибра НАТО, которые сможет отправить в Украину в течение нескольких недель при наличии финансирования для доставки.

Financial Times сообщало о необходимой сумме в 1,5 млрд долларов для поставки боеприпасов в Украину.