ПОЛИТИКА
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Президент Украины обратился к народу из разрушенного аэропорта в Гостомеле
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня во вторую годовщину широкомасштабного вторжения РФ записал видеообращение из Гостомеля — на фоне уничтоженных российскими войсками украинских самолетов. На разрушенном аэродроме Зеленский сегодня встречал премьер-министров Италии, Канады и Бельгии, а также председателя Еврокомиссии. #trtнарусском #зеленский #украина #россия #война #гостомель #trtrussian
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24 февраля 2024 г.
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