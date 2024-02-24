24 февраля 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Президент Украины обратился к народу из разрушенного аэропорта в Гостомеле
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня во вторую годовщину широкомасштабного вторжения РФ записал видеообращение из Гостомеля — на фоне уничтоженных российскими войсками украинских самолетов. На разрушенном аэродроме Зеленский сегодня встречал премьер-министров Италии, Канады и Бельгии, а также председателя Еврокомиссии. #trtнарусском #зеленский #украина #россия #война #гостомель #trtrussian
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