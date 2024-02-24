Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении на внеочередном заседании министров информации Организации исламского сотрудничества (ОИС) обвинил Израиль в жестоких действиях против жителей Газы, проводимых при поддержке западных держав, и призвал к противодействию дезинформации.

Глава государства заявил, что с 7 октября на территории Газы и на оккупированных Израилем палестинских территориях происходят «зверства», в результате которых погибло много мирных жителей, в том числе детей, женщин и стариков.

«Израильские оккупационные силы нацелены не только на невинных гражданских лиц, но и на представителей прессы», — заявил глава Турции, отметив, что более 100 журналистов были убиты с целью подавления свободы слова.

Президент выразил солидарность с журналистами, которые, несмотря на риски и политику запугивания Израиля, продолжают выполнять свои долг, донося правду о ситуации в Газе. Турецкий лидер подчеркнул важность борьбы с дезинформацией, особенно в условиях, когда Израиль и западные СМИ вносят свой вклад в пропаганду и искажение фактов.

«Одна из наших обязанностей как исламских стран – не допустить, чтобы ложь затмила правду», — призвал президент Эрдоган, акцентируя на необходимости документирования и освещения преступлений против жителей Газы и предотвращения усилий по дезинформации.