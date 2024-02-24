В ходе своего турне по Латинской Америке, начавшегося с Бразилии по случаю G20, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил Венесуэлу, где был тепло принят президентом Николасом Мадуро. В рамках визита министр Фидан передал приветы и пожелания от президента Реджепа Тайипа Эрдогана, подчеркнув важность взаимного желания продвигать стратегические отношения между двумя странами во всех областях.

Министр отметил успешное развитие отношений между Турцией и Венесуэлой, выразив ожидания относительно увеличения объема двусторонней торговли с 800 млн долларов в прошлом году до цели в 3 млрд долларов, установленной лидерами обеих стран.

«В отношении региональных проблем и международных вопросов, мы занимаем совместную позицию с Венесуэлой по множеству вопросов. В первую очередь, как вы знаете, на первом месте стоит вопрос Палестины», — сказал глава турецкой дипломатии, выразив признательность Венесуэле за поддержку в этом вопросе.

Встреча с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем также оказалась плодотворной, в ходе которой обсуждались конкретные вопросы в области нефтехимии, горнодобывающей промышленности и туризма. Министр Фидан выразил уверенность в будущем успехе сотрудничества в этих сферах, а также в энергетике, благодаря интересу турецких компаний.

«Мы выразили им (венесуэльской стороне – ред.) нашу благодарность, особенно за их позицию против продолжающихся в Палестине несправедливости, угнетения, беззакония, двойных стандартов и разложения международной системы. Как только число стран, занимающих подобную позицию, увеличится, давление увеличится, и мы надеемся, что в итоге все вместе сможем преодолеть это угнетение», — заключил Фидан.