Министерство обороны Азербайджана обвинило армянские вооруженные силы в обстреле позиций азербайджанской армии с территории Армении. В официальном сообщении указано: «24 февраля в 21:40 армянские военные с позиций, расположенных в районе населенного пункта Араздейен Девелинского района, обстреляли из стрелкового оружия азербайджанские позиции в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики».

На прошлой неделе оборонное ведомство также сообщало об обстрелах на Кельбаджарском направлении границы с Арменией.

12 февраля Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила о ранении азербайджанского пограничника в результате обстрела с армянской стороны. На следующий день было объявлено о проведении ответной «операции возмездия», в ходе которой был уничтожен армянский боевой пост, что привело к смерти четырех армянских военнослужащих.

15 февраля Пашинян осудил действия Азербайджана, обвинив Баку в стремлении решать спорные вопросы военным путем.

21 февраля президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили проблемы безопасности Южного Кавказа и перспективы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Макрон выразил обеспокоенность по поводу недавних столкновений на границе и призвал к сдержанности обе стороны.

До этого, 1 февраля, Пашинян заявил о необходимости формирования боеспособной армии для защиты Армении, в то время как президент Азербайджана Ильхам Алиев указал на необходимость изменения армянской конституции для устранения угрозы территориальной целостности Азербайджана.

«Если территориальным претензиям против нас не будет положен конец, если Армения не приведет свое законодательство в нормальное состояние, то, естественно, мирного договора не будет», — заявил Алиев.

5 октября 2023 года, после очередного обострения конфликта, Пашинян подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабах. Это произошло после того, как азербайджанские войска взяли под контроль ранее оккупированный регион и потребовали вывода незаконных армянских вооруженных формирований, что привело к договоренности о прекращении боевых действий.