США и Великобритания вместе с союзниками нанесли удары по 18 объектам группировки «Ансаруллах» (хуситы) в Йемене.

«Сегодня военные США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии провели дополнительную серию ударов по нескольким объектам в районах Йемена, подконтрольных повстанцам-хуситам», – отмечается в заявлении на сайте Минобороны США.

Удары были направлены против военных и инфраструктурных целей, включая подземные хранилища оружия, ракетные склады и системы ПВО. Союзники отметили обеспокоенность в связи с участившимися нападениями хуситов на торговые и военные суда в Красном море. С середины ноября было зарегистрировано более 45 таких инцидентов, что, по мнению стран-союзников, представляет собой серьезную угрозу не только региональной безопасности и стабильности, но и мировой экономике.

В связи с этим они призвали к решительным мерам со стороны международного сообщества. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США готовы к решительным действиям, если это будет необходимо для «защиты жизней людей» и «обеспечения свободного судоходства» в Красном море, которое является одним из важнейших водных путей мира.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс подчеркнул, что защита «жизни на море» и «сохранение свободы судоходства» является общим долгом всех стран.

Напомним, 20 февраля в рамках миссии ЕС по защите торговых судов в Красном море французские силы перехватили и нейтрализовали два беспилотника, принадлежащих йеменским повстанцам-хуситам.

С середины ноября 2023 года хуситы в знак «солидарности с палестинцами в секторе Газа» активизировали атаки на суда, курсирующие в международных водах. Группировка пообещала продолжать атаки, пока не будет достигнут режим прекращения огня и снята осада с эксклава.

Более 29,6 тыс. человек погибли в результате действий израильской армии в палестинском секторе Газа с начала октября прошлого года по настоящее время. По данным Минздрава Газы, ранения получили 69 737 человек.