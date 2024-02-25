Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым посетили командные пункты на передовой в районе боевых действий. В ходе визита они заслушали доклады командующих о текущей обстановке на различных участках фронта и регулярных штурмах российских войск.

«Враг регулярно штурмует позиции наших войск. На многих направлениях обстановка сложная и требует постоянного контроля», — отметил Сырский, подчеркнув сложность ситуации и необходимость непрерывного мониторинга.

Основное внимание в ходе визита было уделено анализу текущих условий и обсуждению стратегии использования оборонительного потенциала, включая маневренную и позиционную оборону, а также усиление ключевых участков фронта. Сырский и Умеров также провели встречи с командирами бригад и батальонов, обсудив насущные проблемы и потребности подразделений.

«В очередной раз я обратил внимание командиров на важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех сил обороны, а также сохранения жизни наших защитников и защитниц», — подчеркнул Сырский, акцентируя на критической необходимости эффективного управления и взаимодействия между различными компонентами украинских сил.

По словам главкома, к числу насущных задач относится защита войск от дронов и ударов с воздуха использованием управляемых авиабомб, а также усиление отдельных участков фронта.

Стоит отметить, что после захвата Авдеевки в Донецкой области российские войска активизировали штурмовые действия на нескольких участках фронта.

В Донецкой области бои идут в районе Марьинки и Красногоровки. В направлении Купянска Харьковской области российские войска пытаются прорвать оборону украинских войск в районе Купянска и Лимана. В районе поселка Работино в Запорожской области российские войска пытаются продвинуться в направлении города Орехов.

Украинские силы оказывают сопротивление российским войскам по всей линии фронта.