Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил свое намерение участвовать в президентских выборах в 2025 году. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов после голосования на выборах в парламент и местные советы.

«Пойду-пойду-пойду», — заявил Лукашенко, выразив убеждение, что ответственный лидер не должен оставлять своих сторонников в трудную минуту, — ни один человек, [ни один] ответственный президент не бросит своих людей, которые за ним шли в бой».

Лукашенко затронул тему внешних вызовов и попыток дестабилизации обстановки в стране, утверждая, что ни один из планов свержения власти не удастся реализовать. «Ни один из вариантов у них, даже самый радикальный, не пройдет в Беларуси», — подчеркнул он.

Белорусский президент также заявил, что Беларусь и Россия смогут совместно противостоять любому противнику: «Мы всегда будем едины с Россией», — заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, текущая политическая кампания уже вступила в активную фазу, и оппозиция вместе с недоброжелателями «будут пробовать, будут качать».

Однако белорусский лидер заверил сторонников в своей способности противостоять этим вызовам. «Они себя считают сильными, щеки надули, раздулись: «такие мы большие». А тут какая-то Беларусь, надо ее растоптать и ближе продвинуться на восток, к ресурсам, поближе к Москве. Мы это понимаем», — подчеркнул Лукашенко.

70-летний Александр Лукашенко, бессменный президент Беларуси с 1994 года, уже шесть раз становился главой государства, и предстоящие выборы в 2025 году станут для него седьмыми.

В 2020 году он одержал победу с 80,1% голосов, однако результаты выборов были оспорены оппозицией и привели к массовым протестам. Тогда его оппонент Светлана Тихановская получила 10,1% голосов, но не признала легитимность результатов. Несмотря на заявления о фальсификациях, ЦИК Беларуси не принял жалобу Тихановской.