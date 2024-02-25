Знаменитый модельер Кэтрин Хэмнетт выбросила свой рыцарский орден

Знаменитый модельер Кэтрин Хэмнетт — в знак протеста против роли Великобритании в войне Израиля с Газой — выбросила свой британский рыцарский орден (CBE), который она получила за вклад в искусство и науку. Кэтрин Хэмнетт стояла у истоков моды в Великобритании. Именно она является автором футболок с кричащими надписями-лозунгами. К числу её заслуг относится и первое применение рваной джинсовой ткани, и использование органического хлопка в производстве одежды. #trtнарусском #британия #палестина #газа #секторгаза #модельер #хэмнетт #trtrussian