Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, вернувшийся из Азербайджана после участия в 14-м Генеральном собрании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), поделился своими взглядами на международные отношения и региональную политику.

Комментируя дипломатические переговоры Баку и Еревана, направленные на заключение мирного договора, Куртулмуш подчеркнул, что «у Армении нет другого выбора, кроме как жить в мире с Азербайджаном», обратив внимание на важность нормализации отношений между двумя странами. Председатель парламента также выделил роль армянской диаспоры в Европе и Америке как препятствие на пути к миру.

Куртулмуш выделил значение инициативы, предложенной президентами Турции и Азербайджана, направленной на превращение Кавказа в регион мира. Он упомянул о планах укрепления трехстороннего механизма между Турцией, Азербайджаном и Грузией, а также о создании шестистороннего механизма с участием Армении, России и Ирана. Он выразил уверенность, что успешное завершение проекта Зангезурского коридора создаст жизненно важный путь, соединяющий страны региона.

Комментируя ситуацию в Газе, Куртулмуш осудил действия Израиля в палестинском эксклаве под руководством Нетаньяху, назвав их «жестоким массовым убийством». Он призвал к международной изоляции Нетаньяху и его команды, подчеркнув важность солидарности гражданского общества и активизации стран исламского мира в вопросе поддержки Палестины.

«Особенно после угроз Нетаньяху убить всех, кто укрылся у КПП Рафах в Газе со словами «мы убьем их всех, не оставим живых», стало ясно, что он прошел точку невозврата. Мы надеемся, что после судебных разбирательств в Международном суде он будет привлечен к ответственности в Международном уголовном суде за военные преступления наравне с Караджичем и Ратко Младичем, и что Нетаньяху и другие высокопоставленные военные преступники будут осуждены. От стран, которые до сих пор поддерживали Израиль, мы ожидаем, что они прекратят эту поддержку. Потому что под рухнувшим режимом Нетаньяху окажутся не только этот режим, но и некоторые западные страны, которые его поддерживали», — отметил председатель парламента.

Куртулмуш выразил надежду на то, что международное сообщество перестанет поддерживать Израиль, предрекая, что «в конце концов победит народ Палестины, победят угнетенные народы».