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218 семей ахыска турок из Украины переселили из временного жилья в новые дома
218 семей ахыска турок, бежавших от войны в Украине, переселили из лагеря для временного жилья в Элязыге в новые дома для постоянного. проживания в район Ахлат, провинции Битлис. Всего в Ахлате планируют расселить тысячу семей ахыска турок, которых Турция эвакуировала в Элязыг после начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля 2022 года. #Турция #Эдязыг #Ахлат #Битлис #ахыска #турки #эвакуация #жилье #Украина
218 семей ахыска турок из Украины переселили из временного жилья в новые дома / Others
25 февраля 2024 г.
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