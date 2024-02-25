218 семей ахыска турок из Украины переселили из временного жилья в новые дома

218 семей ахыска турок, бежавших от войны в Украине, переселили из лагеря для временного жилья в Элязыге в новые дома для постоянного. проживания в район Ахлат, провинции Битлис. Всего в Ахлате планируют расселить тысячу семей ахыска турок, которых Турция эвакуировала в Элязыг после начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля 2022 года. #Турция #Эдязыг #Ахлат #Битлис #ахыска #турки #эвакуация #жилье #Украина