Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что спокойно относится к сообщениям о возможном выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он заверил, что такое развитие событий не приведет к краху организации: «Мы на это реагируем абсолютно спокойно. Не захотят они быть в ОДКБ – оно не рухнет, не разрушится».

Президент подчеркнул, что официального уведомления от Еревана о выходе из ОДКБ пока не поступало. Также Лукашенко указал на различия в политических системах Беларуси и Армении в принятии решений, отметив, что в Армении решение о членстве в ОДКБ принимает парламент, а не премьер-министр.

«В Армении система власти не такая, как в Беларуси. Пашинян не может принять решение входить или выходить. Там парламент принимает решение», — заявил он.

Лукашенко посоветовал Армении не спешить с решениями, подчеркнув, что выход из организации будет намного проще, чем последующее возвращение.

«Выйти просто. А вот потом зайти будет сложно. Не надо выходить, не надо замораживать чего-то», — сказал он, посчитав заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о заморозке участия в ОДКБ эмоциональным.

Ранее Пашинян в интервью France 24 заявил о фактической приостановке участия Армении в ОДКБ из-за невыполнения организацией своих функций и обязательств в отношении Еревана.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официального уведомления России о приостановке членства не поступало, добавив, что Москва запросит у Еревана разъяснения».

ОДКБ включает в себя шесть стран, включая Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан и Армению. Ноябрьский саммит ОДКБ 2023 года в Минске ознаменовался отсутствием глав МИД и Минобороны Армении. Никол Пашинян мотивировал отказ от участия несогласием с подходом, ставящим под сомнение «территориальную целостность» и «суверенитет» его страны.

Тогда МИД Армении поспешил заверить, что выход из ОДКБ и вывод российских военных не входят в планы правительства.