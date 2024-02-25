25 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на митинге в Адане, подчеркнул достижения страны в области оборонной промышленности.

«Турция творит историю в области оборонной промышленности, — подчеркнул президент, — сегодня турецкие БПЛА и ударные БПЛА защищают небо 34 стран мира. Мы входим в тройку лидеров по использованию БПЛА и ударных БПЛА, что дало нам голос в мире».

Президент выразил мнение о том, что укрепление оборонной промышленности способствует повышению влияния Турции в международной политике.

«По мере снижения нашей зависимости от импорта в оборонной промышленности увеличивается наше влияние во внешней политике», — отметил он, подчеркнув изменение положения Турции с момента его прихода к власти.

Глава государства в своей речи также обрисовал планы на будущее, среди которых строительство нового поколения авианосцев для военно-морских сил и укрепление сотрудничества с дружественными странами. «Мы продолжим укреплять Турцию во всех областях, развивать ее и достигнем целей нашей страны», — подчеркнул президент.

Турецкий лидер особо отметил роль нового турецкого боевого самолета KAAN, отметив его важность для укрепления международного статуса страны.

«KAAN привлек внимание всего мира, — заявил президент. — Некоторые в нашей стране не видят в нем ничего, кроме радиатора или ручки для метлы. Но миллионы людей от Азии до Африки видят в KAAN символ усиливающейся Турции».