Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов на конференции «Украина. Год 2024» прокомментировал смерть российского оппозиционера Алексея Навального, назвав ее естественной.

«Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, – он реально погиб от тромба. И это более-менее подтверждено. Это взято не из интернета, но, к сожалению, естественная [смерть]», — передает слова Буданова hromadske.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ 16 февраля объявила о смерти Навального в колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа, где он отбывал наказание с начала 2021 года.

Мосгорсуд в августе 2023 года приговорил оппозиционера к 19 годам лишения свободы по обвинению в экстремизме. Представители колонии сообщили матери политика о его смерти от «синдрома внезапной смерти».

19 февраля мать оппозиционера Людмила Навальная прибыла в морг Салехарда для идентификации тела своего сына, однако, по ее словам, доступ ей и адвокатам был отказан.

23 февраля она заявила, что ей грозят захоронением сына на территории колонии в случае отказа от проведения тайных похорон. 24 февраля власти исправительной системы России передали тело Навального его матери.