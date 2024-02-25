Представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани выразил осуждение в связи с новыми авиаударами США и Великобритании по территории Йемена, обвинив их в нарушении суверенитета и территориальной целостности этой страны.

«США и Великобритания еще раз доказали, что они полностью поддерживают военные преступления и геноцид сионистского режима в секторе Газа и на Западном Берегу», — заявил Канаани в воскресенье.

Эти заявления прозвучали после того, как в субботу Соединенные Штаты и Великобритания нанесли новый раунд авиаударов по Йемену в ответ на угрозы йеменских хуситов международному судоходству.

Удары были нанесены на фоне активизации атак хуситов на корабли, связанные с Израилем, в Красном море. Этими действиями йеменские повстанцы пытаются оказать давление на Израиль с целью добиться прекращения насилия в Газе и снятия блокады с палестинской территории.

Канаани заявил, что действия Вашингтона и Лондона «являются вопиющим нарушением всех моральных и человеческих ценностей, а также международного права и Устава ООН, и направлены на обеспечение безопасности израильского режима».

В субботу США и Великобритания в сотрудничестве с союзниками нанесли удары по 18 целям в Йемене, принадлежащим группировке «Ансаруллах» (хуситы), включая военные и инфраструктурные объекты.

С начала ноября 2023 года хуситы увеличили число атак на международные суда, обещая продолжать свои действия до достижения перемирия и снятия блокады Газы.