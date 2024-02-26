В распространенном в сети видео Бушнелл, одетый в военную форму, называет себя действующим военнослужащим и произносит: «Свободу Палестине! Я не буду участником геноцида!».

Впоследствии Бушнелл скончался от полученных ожогов.

Департамент полиции Вашингтона подтвердил факт происшествия

*** 10:37

Американский военнослужащий пытался покончить с собой напротив израильского посольства в Вашингтоне, заявив, что не хочет быть «соучастником геноцида»

Действующий военнослужащий ВВС США пытался совершить акт самосожжения у посольства Израиля в Вашингтоне. Он объявил, что не хочет «участвовать в геноциде» и, вылив на себя жидкость с криками «свободу Палестине», поджег себя.

Мужчина был доставлен в больницу с «критическими и опасными для жизни травмами», согласно информации пожарной службы столицы США. Сообщается, что службы экстренного реагирования прибыли на место происшествия в воскресенье около полудня в ответ на вызов «о человеке, объятом пламенем у посольства Израиля». По прибытии они обнаружили, что сотрудники спецслужб США уже потушили огонь.

ВВС США заявили, что акт самосожжения пытался совершить действующий военнослужащий.

Американские СМИ сообщили также, что мужчина вел прямую трансляцию через медиаплатформу Twitch. Кадры были удалены из соцсети.

Полиция также сообщала, что была вызвана группа по обезвреживанию взрывоопасных предметов, чтобы исследовать транспортное средство, находившееся неподалеку от места происшествия и предположительно принадлежавшее военнослужащему. Позже было заявлено, что опасных веществ обнаружено не было.

Представители посольства Израиля сообщили прессе, что никто из сотрудников не пострадал.

Это не первый подобный случай. В декабре протестующая подожгла себя у консульства Израиля в Атланте. На месте происшествия был найден палестинский флаг.