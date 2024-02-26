ПОЛИТИКА
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Улицы Испании против Израиля
Сотни тысяч протестующих вышли на улицы в испанских городах, чтобы осудить геноцид палестинцев и потребовать полного разрыва отношений с Израилем
Улицы Испании против Израиля
Испания / Photo: AA
26 февраля 2024 г.

В знак солидарности с Палестиной и осуждения действий Израиля сотни тысяч людей вышли на улицы Испании в минувшее воскресенье, требуя немедленного и полного прекращения торговли оружием с Израилем.

Протесты были организованы левыми гражданскими группами и поддержаны несколькими политическими партиями. Акция сопровождалась призывами положить конец «геноциду в Палестине» и разорвать все связи с Израилем.

Протестные акции начались после объявления лидером партии Podemos Ионе Беларрой плана представить в парламент предложение об эмбарго на поставки оружия Израилю. Она обвинила нынешнюю правительственную коалицию в пустых обещаниях и отсутствии конкретных действий в поддержку Палестины.

«Мы увидим искренность правительства в предложении, которое мы представим в парламент, чтобы ввести эмбарго на поставки оружия Израилю. Если они действительно хотят остановить геноцид и не хотят быть сообщником Израиля, они запретят торговлю оружием», — сказала она.

Демонстранты также раскритиковали заявления министра иностранных дел Хосе Мануэля Альбареса о том, что торговля оружием Испании с Израилем была прекращена с 7 октября, назвав их ложными. Они ссылались на коммерческие данные, свидетельствующие о продолжающемся сотрудничестве между испанскими компаниями и Израилем в военном секторе.

Демонстрации прошли в более чем 100 городах, включая Барселону, Ла-Корунью, Малагу и Тенерифе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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