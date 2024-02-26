Постпредство Ирана при ООН опровергло сообщения СМИ о том, что Тегеран поставил баллистические ракеты России для использования в российско-украинской войне.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран поставил РФ большое количество мощного баллистического оружия класса «‎земля-земля»‎. Это не первый раз, когда иранские власти обвиняют в военном сотрудничестве с Москвой: годом ранее США сообщили, что Иран поставляет России дроны-камикадзе Shahed и ракеты. По данным американских СМИ, Тегеран и РФ начали совместное производство дронов на заводе в Елабуге.

После сообщений Reuters власти США заявили, что на любое подобное действие будет дана суровая международная реакция. Администрация Джо Байдена предупредила Иран, что ужесточит санкции, если информация о поставках ракет России подтвердится.

«‎‎Несмотря на отсутствие юридических ограничений на продажу баллистических ракет, Иран морально обязан воздерживаться от сделок с оружием во время конфликта между Россией и Украиной, чтобы предотвратить разжигание войны», — сообщило постпредство Ирана при ООН на платформе X (бывший Twitter).

Свою реакцию Тегеран обусловил «‎принципами международного права и Устава ООН»‎, уточнили в дипмиссии.

Ограничения Совбеза ООН на оружейные сделки с Ираном (закупки и поставки ракет, беспилотников и других технологий) истекли в октябре 2020 года. США и ЕС, несмотря на решение Совбеза, сохранили санкции в отношении баллистической ракетной программы Ирана. Западные страны опасаются, что Тегеран нарастит поставки оружия не только России, но и иранским прокси-ополчениям на Ближнем Востоке — речь идет о ливанском ополчении «Хезболла»‎‎, зонтичным образованиям в Ираке и Сирии, а также в Йемене.

В 2022 году Иран изначально отрицал поставку беспилотников в Россию, но через несколько месяцев МИД страны признал, что страна поставила небольшое количество дронов РФ до того, как Москва начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Примечательно, что глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов также заявил, что Иран не поставлял ВС РФ баллистическое оружие. При этом глава разведки подтвердил, что Москва закупила и использовала несколько ракет северокорейского производства. Однако о масштабном применении такого оружия речи не идет, уточнил Буданов.