Глава администрации президента Украины Андрей Ермак допустил, что Москва может быть приглашена на второй раунд глобального саммита по украинской «формуле мира». По словам политика, это станет возможно, если первый такой саммит в Швейцарии окажется успешным и поможет выработать совместную дорожную карту для дальнейшего урегулирования.
Главная проблема — украинский мирный план подразумевает отход российских военных на международно признанные границы Украины от 1991 года, то есть возвращение не только четырех оккупированных областей страны (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской), но также и полуострова Крым. Россия включила эти субъекты в свой состав в 2022 и 2014 годах, соответственно, потому выступает против украинской «мирной формулы».
«Они (Россия) будут представлены на этом саммите в случае, если кто-то из представителей страны-агрессора к тому моменту действительно захочет закончить эту войну и вернуться к справедливому миру», — заявил Ермак во время форума «Украина: Год 2024», посвященного второй годовщине российского вторжения в страну.
Политик также отметил, что на саммит в Швейцарии приглашены представители 160 стран. Украинская и швейцарская команды усердно работают над подготовкой саммита, о проведении которого стало известно в январе на Давосском экономическом форуме.
Ермак также уточнил, что встреча лидеров на саммите имеет особую важность для Киева, поскольку это позволит «зафиксировать» договоренности, о которых шла речь на уровне послов и советников. Украине важно заручиться поддержкой западных партнеров на фоне растущих сомнений в международной поддержке, в частности, на фоне споров в Конгрессе США о будущем финансировании Киева.
«За круглым столом будут собраны разные страны. У них разные мотивации и разные мнения о том, как закончить эту войну, как вернуться к стабильному и справедливому миру», — пояснил Ермак идею саммита.
По его словам, все страны-участницы будущего форума в Швейцарии объединяет то, что все они «уважают независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины и готовы участвовать во встрече, чтобы гарантировать, что все это будет восстановлено».
В январе президент Швейцарии Виола Амхерд на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским объявила, что ее страна будет принимать глобальный саммит по формуле мира. Точное место проведения мероприятия еще уточняется.
«Формула мира» Зеленского содержит 10 условий, впервые она была представлена на саммите G20 в 2022 году в Индонезии. Ее заключительный шаг — подписание мирного соглашения с властями РФ. Камень преткновения — правительство Украины в 2022 году приняло закон, который запрещает вести какие-либо переговоры с действующими властями РФ. Это фактически делает невозможным любой диалог с Москвой.