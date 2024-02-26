Глава администрации президента Украины Андрей Ермак допустил, что Москва может быть приглашена на второй раунд глобального саммита по украинской «‎формуле мира»‎. По словам политика, это станет возможно, если первый такой саммит в Швейцарии окажется успешным и поможет выработать совместную дорожную карту для дальнейшего урегулирования.

Главная проблема — украинский мирный план подразумевает отход российских военных на международно признанные границы Украины от 1991 года, то есть возвращение не только четырех оккупированных областей страны (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской), но также и полуострова Крым. Россия включила эти субъекты в свой состав в 2022 и 2014 годах, соответственно, потому выступает против украинской «‎мирной формулы»‎.

«‎‎Они (Россия) будут представлены на этом саммите в случае, если кто-то из представителей страны-агрессора к тому моменту действительно захочет закончить эту войну и вернуться к справедливому миру», — заявил Ермак во время форума «‎‎Украина: Год 2024», посвященного второй годовщине российского вторжения в страну.

Политик также отметил, что на саммит в Швейцарии приглашены представители 160 стран. Украинская и швейцарская команды усердно работают над подготовкой саммита, о проведении которого стало известно в январе на Давосском экономическом форуме.

Ермак также уточнил, что встреча лидеров на саммите имеет особую важность для Киева, поскольку это позволит «‎зафиксировать»‎ договоренности, о которых шла речь на уровне послов и советников. Украине важно заручиться поддержкой западных партнеров на фоне растущих сомнений в международной поддержке, в частности, на фоне споров в Конгрессе США о будущем финансировании Киева.

«‎‎За круглым столом будут собраны разные страны. У них разные мотивации и разные мнения о том, как закончить эту войну, как вернуться к стабильному и справедливому миру», — пояснил Ермак идею саммита.

По его словам, все страны-участницы будущего форума в Швейцарии объединяет то, что все они «‎‎уважают независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины и готовы участвовать во встрече, чтобы ‎гарантировать, что все это будет восстановлено».

В январе президент Швейцарии Виола Амхерд на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским объявила, что ее страна будет принимать глобальный саммит по формуле мира. Точное место проведения мероприятия еще уточняется.

«‎‎Формула мира» Зеленского содержит 10 условий, впервые она была представлена на саммите G20 в 2022 году в Индонезии. Ее заключительный шаг — подписание мирного соглашения с властями РФ. Камень преткновения — правительство Украины в 2022 году приняло закон, который запрещает вести какие-либо переговоры с действующими властями РФ. Это фактически делает невозможным любой диалог с Москвой.