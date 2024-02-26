ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Арестован член PKK
Террорист PKK, пытавшийся проникнуть в Турцию с территории Сирии, пойман с помощью разведданных MİT
Арестован член PKK
Турецко-сирийская граница / Photo: Reuters
26 февраля 2024 г.

По информации, полученной от источников в органах безопасности, член PKK Худа Эль Тума пытался переправиться в Турцию из Мебруке, расположенного в районе операции «Источник мира». Террорист был схвачен силами безопасности временного правительства Сирии на основании разведывательных данных, предоставленных MİT, и отправлен в военную тюрьму в зоне операции «Источник мира». Установлено, что Худа Эль Тума, присоединившийся к террористической организации в 2019 году, проходил подготовку в Хасеке, Айн-эль-Арабе и Шаддади.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us