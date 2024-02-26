По информации, полученной от источников в органах безопасности, член PKK Худа Эль Тума пытался переправиться в Турцию из Мебруке, расположенного в районе операции «Источник мира». Террорист был схвачен силами безопасности временного правительства Сирии на основании разведывательных данных, предоставленных MİT, и отправлен в военную тюрьму в зоне операции «Источник мира». Установлено, что Худа Эль Тума, присоединившийся к террористической организации в 2019 году, проходил подготовку в Хасеке, Айн-эль-Арабе и Шаддади.