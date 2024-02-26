Ожидается, что в понедельник парламент Венгрии ратифицирует заявку Швеции на членство в НАТО. Венгрия остается последним препятствием на пути Стокгольма к членству в НАТО после ратификации заявки Турцией в январе. Швеция и соседняя Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года после начала войны в Украине. Финляндия стала 31-м членом возглавляемого США оборонного альянса в апреле прошлого года. Несмотря на неоднократные заявления Венгрии о поддержке членства Швеции, она продолжала затягивать процесс. После состоявшейся в пятницу встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана со своим шведским коллегой Ульфом Кристерссоном в Будапеште было объявлено о прогрессе в ситуации. «Удалось прояснить наши взаимные добрые намерения», — заявил Орбан журналистам после подписания соглашения о приобретении четырех истребителей шведского производства, расширив свой существующий парк из 14 истребителей Jas-39 Gripen. Националистическая партия Орбана «Фидес» — чей правящий союз с Христианско-демократической партией имеет две трети мест в парламенте — уже заявляла, что поддержит заявку Швеции. Все оппозиционные партии, кроме крайне правого движения «Наша Родина», также выступили за ратификацию. Ожидается, что депутаты поддержат заявку в ходе парламентского голосования вечером в понедельник. Венгрия одобрила членство Финляндии в марте прошлого года. Несмотря на свои неоднократные обещания в течение почти года, Будапешт в итоге стал последним, кто поддержал стремление Швеции в НАТО.