Палестинское правительство во главе с премьер-министром Мохаммадом Штайе ушло в отставку в полном составе. Кабинет действовал с 2019 года. Члены Кабмина продолжат исполнять свои полномочия до создания нового правительства.

Штайе подал прошение об отставке президенту Палестины Махмуду Аббасу в понедельник, уточнив, что страна продолжит «‎‎стоять против Израиля до создания палестинского государства‎»‎.

По словам политика, Кабинет министров под его началом «‎смог достичь равновесия между требованиями граждан и защитой прав палестинского народа‎» даже в условиях израильской агрессии в Газе.

Премьер подчеркнул: следующий этап борьбы за создание независимой Палестины требует реорганизации действующих политических институтов, а также органов управления на всей палестинской территории, включая Газу. Ранее СМИ сообщили, что палестинские власти намерены восстановить членство ХАМАС в Организации освобождения Палестины (ООП), однако прежде движение должно отказаться от насилия и признать Израиль. ООП видят в качестве будущей силы, объединяющей все палестинские фракции, включая крупнейшие — ФАТХ и ХАМАС.

Ранее источники Sky News Arabia сообщали, что Махмуд Аббас готовится к перестановкам в кабинете с акцентом на будущее восстановление Газы. При этом до сих пор нет данных, будет ли новое правительство иметь полномочия и в секторе, учитывая, что ранее существовало четкое разделение: ФАТХ правит на территории оккупированного Западного берега, а ХАМАС — в Газе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что не допустит какого-либо палестинского правительства в Газе. По его словам, израильские военные сохранят полный контроль над эксклавом. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает против такого поворота событий, назвав это «‎повторной оккупацией»‎ Газы.

Источники Sky News также отметили, что новое правительство Палестины будет правительством экспертов (технократическим), а не политическим. По данным собеседников канала, премьером в новом правительстве по предложению президента Палестины станет Мухаммед Мустафа, глава Палестинского инвестиционного фонда. Он зарекомендовал себя как главный экономист Палестины (он представлял страну на Давосском экономическом форуме), при этом у него до этого не было политических амбиций.