Палестинское правительство во главе с премьер-министром Мохаммадом Штайе ушло в отставку в полном составе. Кабинет действовал с 2019 года. Члены Кабмина продолжат исполнять свои полномочия до создания нового правительства.
Штайе подал прошение об отставке президенту Палестины Махмуду Аббасу в понедельник, уточнив, что страна продолжит «стоять против Израиля до создания палестинского государства».
По словам политика, Кабинет министров под его началом «смог достичь равновесия между требованиями граждан и защитой прав палестинского народа» даже в условиях израильской агрессии в Газе.
Премьер подчеркнул: следующий этап борьбы за создание независимой Палестины требует реорганизации действующих политических институтов, а также органов управления на всей палестинской территории, включая Газу. Ранее СМИ сообщили, что палестинские власти намерены восстановить членство ХАМАС в Организации освобождения Палестины (ООП), однако прежде движение должно отказаться от насилия и признать Израиль. ООП видят в качестве будущей силы, объединяющей все палестинские фракции, включая крупнейшие — ФАТХ и ХАМАС.
Ранее источники Sky News Arabia сообщали, что Махмуд Аббас готовится к перестановкам в кабинете с акцентом на будущее восстановление Газы. При этом до сих пор нет данных, будет ли новое правительство иметь полномочия и в секторе, учитывая, что ранее существовало четкое разделение: ФАТХ правит на территории оккупированного Западного берега, а ХАМАС — в Газе.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что не допустит какого-либо палестинского правительства в Газе. По его словам, израильские военные сохранят полный контроль над эксклавом. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает против такого поворота событий, назвав это «повторной оккупацией» Газы.
Источники Sky News также отметили, что новое правительство Палестины будет правительством экспертов (технократическим), а не политическим. По данным собеседников канала, премьером в новом правительстве по предложению президента Палестины станет Мухаммед Мустафа, глава Палестинского инвестиционного фонда. Он зарекомендовал себя как главный экономист Палестины (он представлял страну на Давосском экономическом форуме), при этом у него до этого не было политических амбиций.