ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган принимает поздравления
Глава государства отмечает 70-летие: мировые лидеры направляют поздравления
Президент Эрдоган принимает поздравления
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин / Others
26 февраля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечает свой 70-летний юбилей. В этот знаменательный день главы иностранных государств направляют поздравления турецкому лидеру.

«Наш президент, господин Реджеп Тайип Эрдоган, провел телефонный разговор с президентом России, господином Владимиром Путиным. В ходе разговора президент России Путин поздравил президента Эрдогана с днем рождения. Путин во время разговора поблагодарил нашего президента за его вклад в развитие дружественных отношений между Турцией и Россией», — сообщает Управление по связям при Администрации президента.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также присоединился к поздравлениям, выразив свои наилучшие пожелания главе Турецкой Республики.

В сообщении канцелярии президента говорится, что глава государства провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. В ходе разговора Токаев поздравил президента Эрдогана с днем рождения.

«Токаев во время разговора выразил благодарность президенту Эрдогану за его борьбу за развитие и защиту прав тюркских народов», — отмечается в сообщении Управления по связям при Администрации президента.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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