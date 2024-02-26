Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечает свой 70-летний юбилей. В этот знаменательный день главы иностранных государств направляют поздравления турецкому лидеру.

«Наш президент, господин Реджеп Тайип Эрдоган, провел телефонный разговор с президентом России, господином Владимиром Путиным. В ходе разговора президент России Путин поздравил президента Эрдогана с днем рождения. Путин во время разговора поблагодарил нашего президента за его вклад в развитие дружественных отношений между Турцией и Россией», — сообщает Управление по связям при Администрации президента.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также присоединился к поздравлениям, выразив свои наилучшие пожелания главе Турецкой Республики.

В сообщении канцелярии президента говорится, что глава государства провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. В ходе разговора Токаев поздравил президента Эрдогана с днем рождения.

«Токаев во время разговора выразил благодарность президенту Эрдогану за его борьбу за развитие и защиту прав тюркских народов», — отмечается в сообщении Управления по связям при Администрации президента.