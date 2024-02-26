ПОЛИТИКА
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Американский военный летчик поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне
Военнослужащий ВВС США поджег себя перед зданием посольства Израиля в Вашингтоне в знак протеста против войны в Газе. Сообщается, что перед актом самосожжения он заявил, что не хочет быть соучастником геноцида. Служба скорой помощи доставила пострадавшего в районную больницу, где он находится в критическом состоянии. #trtнарусском #сша #протест #израиль #митинг #военный #вашингтон #палестина #поджег #trtrussian
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26 февраля 2024 г.
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