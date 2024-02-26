Израиль прекратил выдавать рабочие визы и разрешения на работу для сотрудников гуманитарных организаций, включая агентства ООН, в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Издание отмечает: Израиль перестал выдавать визы и продлевать действующие документы для сотрудников Amnesty International, Oxfam, Care International и агентства ООН по организации работ и помощи Палестине (БАПОР). Нововведения усложнили работу в Палестине для 60% сотрудников гуманитарных организаций, включая те, что поставляют жизненно важную помощь для жителей осажденной Газы.

МИД Израиля никак не прокомментировал свое решение. В январе, после того как Международный суд ООН в Гааге признал, что поведение Израиля в отношении палестинцев может иметь черты геноцида, Тель-Авив обвинил БАПОР в том, что ряд ее сотрудников связаны с ХАМАС. Израильские власти утверждают, что сотрудники БАПОР участвовали в нападении на Израиль 7 октября. Доказательств этого Израиль до сих пор не предоставил.

После заявления израильского МИДа ряд западных стран, включая Великобританию, США, Канаду и Германию, объявили о решении приостановить финансирование БАПОР до окончания расследования.

Генеральный секретарь организации Филиппе Лаззарини приказал уволить нескольких сотрудников агентства на время расследования их причастности к ХАМАС, однако отметил, что работа организации критически важна для спасения населения Газы. БАПОР — крупнейшая международная гуманитарная миссия, действующая в секторе. Урезав ее финансирование и отказав сотрудникам в визах, Израиль фактически заблокировал поставки гуманитарной помощи в эксклав.

Ранее 25 октября постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Тель-Авив прекратит выдавать визы представителям ООН после слов генсека организации Антониу Гутерриша, раскритиковавшего израильские удары по мирным жителям Газы. Эрдан заявил, что «‎пришло время преподать им урок»‎, имея в виду дипломатов ООН.