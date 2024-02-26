Украина продолжит наносить удары по российским объектам в оккупированном Крыму, в том числе по Крымскому мосту, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов.
«Врагов ждут новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданам использовать так называемый Крымский мост», — написал глава ГУР в своем Telegram-канале.
Военачальник напомнил, что война России против Украины началась не два года назад, а в 2014 году, когда российские военные оккупировали Крым и объявили его своей территорией по итогам референдума. Его результаты не признало большинство стран мира, включая ближайших союзников России по военному блоку ОДКБ.
«Ни украинское государство, ни украинцы не согласились признать право агрессора на крымскую землю», — подчеркнул Буданов.
Глава разведки отметил, что для оборонительных и наступательных операций Киев должен контролировать Черное море и присутствовать в Крыму.
Буданов также утверждает, что за два года войны РФ потеряла четверть своего черноморского флота и была вынуждена переместить корабли к побережью Кавказа. Кроме того, по словам военачальника, Россия перебросила из Крыма свои воздушные силы, поскольку Украина постоянно обстреливает крымские аэродромы. В годовщину военного вторжения 24 февраля этого года украинские военные сбили российский самолет А-50.
В октябре 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) впервые атаковала Крымский мост. Украинские военные начинили взрывчаткой грузовик, подрыв произошел, когда машина находилась на середине моста. В результате взрыва обрушились два пролета моста в дорожной части, были существенно повреждены железнодорожные пути. Россия расценила произошедшее как теракт. Полностью мост восстановить удалось лишь к маю 2023 года.
17 июля СБУ вновь ударила по Крымскому мосту при помощи дронов Sea Baby. Замглавы кабмина РФ, министр строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в результате атаки обвалился один пролет дорожной части переправы. Полностью восстановить опоры удалось лишь к 14 октября 2023 года. Российские власти отмечали, что им потребовалось 88 дней для демонтажа поврежденных опор и восстановления всех полос.