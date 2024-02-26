Украина продолжит наносить удары по российским объектам в оккупированном Крыму, в том числе по Крымскому мосту, заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов.

«‎Врагов ждут новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданам использовать так называемый Крымский мост»‎, — написал глава ГУР в своем Telegram-канале.

Военачальник напомнил, что война России против Украины началась не два года назад, а в 2014 году, когда российские военные оккупировали Крым и объявили его своей территорией по итогам референдума. Его результаты не признало большинство стран мира, включая ближайших союзников России по военному блоку ОДКБ.

«‎Ни украинское государство, ни украинцы не согласились признать право агрессора на крымскую землю»‎, — подчеркнул Буданов.

Глава разведки отметил, что для оборонительных и наступательных операций Киев должен контролировать Черное море и присутствовать в Крыму.

Буданов также утверждает, что за два года войны РФ потеряла четверть своего черноморского флота и была вынуждена переместить корабли к побережью Кавказа. Кроме того, по словам военачальника, Россия перебросила из Крыма свои воздушные силы, поскольку Украина постоянно обстреливает крымские аэродромы. В годовщину военного вторжения 24 февраля этого года украинские военные сбили российский самолет А-50.

В октябре 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) впервые атаковала Крымский мост. Украинские военные начинили взрывчаткой грузовик, подрыв произошел, когда машина находилась на середине моста. В результате взрыва обрушились два пролета моста в дорожной части, были существенно повреждены железнодорожные пути. Россия расценила произошедшее как теракт. Полностью мост восстановить удалось лишь к маю 2023 года.

17 июля СБУ вновь ударила по Крымскому мосту при помощи дронов Sea Baby. Замглавы кабмина РФ, министр строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в результате атаки обвалился один пролет дорожной части переправы. Полностью восстановить опоры удалось лишь к 14 октября 2023 года. Российские власти отмечали, что им потребовалось 88 дней для демонтажа поврежденных опор и восстановления всех полос.