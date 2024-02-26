Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против объединения с РФ. По его словам, обе страны должны сохранить свою независимость, поскольку именно это дает возможность создать прочный союз.

«‎‎В настоящее время говорить о том, что «‎‎белорусы на коленях», «‎‎Беларусь стоит перед Россией, завтра включим в состав России», — даже вы, проживая в России, никогда бы не проголосовали за это», — заявил Лукашенко, отвечая российскому журналисту, задавшему ему вопрос об объединении с Россией.

По словам Лукашенко, идти по пути объединения некоторых государственных функций Москве и Минску нужно постепенно, шаг за шагом.

Политик также подчеркнул: ни РФ, ни Беларусь сейчас не настроены на то, чтобы создавать единое государство, предпочитая этому сложившийся формат Союзного государства, в котором каждая страна сохраняет суверенитет, но объединена с другой в вопросах обороны. В июле 2023 году Россия разместила в Беларуси часть своего тактического ядерного арсенала и начала обучать белорусских летчиков программе обращения со стратегическим оружием.

Кроме того, обе страны ведут согласованную внешнюю политику — в декабре того же года Москва и Минск согласовали принципы внешнеполитической активности вплоть до 2026 года. Беларусь также попала под западные санкции за поддержку российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В 2019 году агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что правительство России якобы планирует включить Беларусь в состав РФ, создав тем самым новое единое государство. Собеседники издания сообщали, что власти в Кремле рассчитывают закончить объединение уже к 2024 году. Глава РФ Владимир Путин в ответ на публикацию Bloomberg сообщил, что у Москвы нет таких планов по поглощению Беларуси, вместо этого речь идет об укреплении уже существующего Союзного государства.