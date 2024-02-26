Если президент Украины Владимир Зеленский решит посетить Армению, то Ереван примет украинского лидера без каких-либо проволочек, не оглядываясь на реакцию России. Об этом заявил депутат, соратник премьер-министра Армении Никола Пашиняна по правящей партии «Гражданский договор» Гагик Мелконян.
По его словам, «нас не заботит, как Россия отреагирует или не отреагирует, это не наше дело. Нас интересуют только интересы нашей страны, мы должны руководствоваться лишь интересами нашей страны». Другой депутат от правящей партии Армении Бабкен Тунян отметил, что легальных препятствий для визита украинского президента в Ереван нет, потому не должно быть каких-либо проблем с организацией поездки Зеленского в Армению.
«Не считаю его [визит] невозможным. Ведь президент Украины — избранный глава государства. Как и лидеры других стран, если нет специальных запретов, он может посетить Армению», — уточнил Тунян.
Ранее армянское агентство Factor со ссылкой на свои источники сообщило, что в начале марта Зеленский намерен посетить Ереван — впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Украинский поверенный в Ереване Лобач Валерий ответил уклончиво на вопрос о готовящемся визите Зеленского в республику, отметив: «Весна принесет в Армению много позитивных событий». При этом он подчеркнул готовность Киева «поддержать Армению», а также участвовать в урегулировании и стабилизации региона.
В октябре 2023 года Зеленский встречался с Пашиняном на саммите в Гранаде, где политики обсуждали ситуацию с безопасностью в южнокавказском регионе. По словам украинского президента, его страна планирует наладить дружеские связи со всеми странами региона, а также что Киев заинтересован в стабильности Кавказа.
Армянский премьер с февраля 2022 года несколько раз подчеркивал, что Ереван не выступает на стороне РФ в российско-украинском конфликте, Армению нельзя считать союзником Москвы в этой войне.