Если президент Украины Владимир Зеленский решит посетить Армению, то Ереван примет украинского лидера без каких-либо проволочек, не оглядываясь на реакцию России. Об этом заявил депутат, соратник премьер-министра Армении Никола Пашиняна по правящей партии «‎‎Гражданский договор» Гагик Мелконян.

По его словам, «‎нас не заботит, как Россия отреагирует или не отреагирует, это не наше дело. Нас интересуют только интересы нашей страны, мы должны руководствоваться лишь интересами нашей страны»‎. Другой депутат от правящей партии Армении Бабкен Тунян отметил, что легальных препятствий для визита украинского президента в Ереван нет, потому не должно быть каких-либо проблем с организацией поездки Зеленского в Армению.

«‎Не считаю его [визит] невозможным. Ведь президент Украины — избранный глава государства. Как и лидеры других стран, если нет специальных запретов, он может посетить Армению»‎, — уточнил Тунян.

Ранее армянское агентство Factor со ссылкой на свои источники сообщило, что в начале марта Зеленский намерен посетить Ереван — впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Украинский поверенный в Ереване Лобач Валерий ответил уклончиво на вопрос о готовящемся визите Зеленского в республику, отметив: «Весна принесет в Армению много позитивных событий». При этом он подчеркнул готовность Киева «‎‎поддержать Армению», а также участвовать в урегулировании и стабилизации региона.

В октябре 2023 года Зеленский встречался с Пашиняном на саммите в Гранаде, где политики обсуждали ситуацию с безопасностью в южнокавказском регионе. По словам украинского президента, его страна планирует наладить дружеские связи со всеми странами региона, а также что Киев заинтересован в стабильности Кавказа.

Армянский премьер с февраля 2022 года несколько раз подчеркивал, что Ереван не выступает на стороне РФ в российско-украинском конфликте, Армению нельзя считать союзником Москвы в этой войне.