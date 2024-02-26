Подводная лодка TCG Anafartalar, занимающая важное место в подводном флоте ВМС Турции, участвует в одном из запланированных учений НАТО Dynamic Manta (DYMA) у берегов Италии в конце февраля.

Корабль, успешно выполнивший множество миссий как на национальном, так и на международном уровне, открыл свои двери для группы журналистов в итальянском порту Катания перед началом конференции DYMA 24, которая началась в понедельник.

Командир TCG Anafartalar, подполковник морской пехоты Эрдже Йенер и 2-й командир майор морской пехоты Альпер Вурал предоставили информацию об особенностях корабля и показали журналистам некоторые части подводной лодки. Майор Вурал рассказал, что корабль, вошедший в строй в 1999 году, был построен на верфи Gölcük Shipyard. Личный состав подлодки насчитывает около 50 человек.

Командир корабля Йенер также дал оценку учениям DYMA 24 корреспонденту и сказал, что «Dynamic Manta — это ежегодные учения, проводимые с участием стран НАТО у берегов Италии. MARCOM планирует учения, и мы, как член альянса, участвуем в них, отрабатывая боеспособность каждый год».

Заявив, что в этом году в учениях DYMA 24 примет участие также и фрегат TCG Gediz, Йенер добавил, что «главная цель учений – повысить способность элементов НАТО проводить скоординированные и совместные операции, а также повысить уровень подготовки военнослужащих соединений НАТО» в море.

Подполковник ВМФ Йенер также прокомментировал девиза TCG Anafartalar.

«Наш девиз: «Мы сохраним эту честь на глубине». (…) Наша цель — быть ​​оборонительной силой. И это делает нам большую честь», — сказал Йенер.