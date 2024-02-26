Израиль 26 февраля нанес два удара по Восточному Ливану в районе города Баальбек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники и очевидцев. Это первый удар по востоку арабской страны с начала израильского вторжения в Газу 7 октября и начала полномасштабной войны в секторе.

С октября Израиль обстреливает юг Ливана, утверждая, что наносит удары в ответ на атаки со стороны ливанского шиитского движения «‎Хезболла»‎. Перестрелки привели к гибели 278 ливанцев и как минимум 10 израильских военных. Власти Ливана были вынуждены эвакуировать более 60 тыс. человек с юга страны. Израиль также эвакуировал свыше 100 тыс. жителей севера.

Израильская армия 26 февраля заявила, что в настоящее время «‎‎наносит удары по целям «‎Хезболлы»‎ глубоко внутри Ливана», но не предоставила дополнительных сведений.

С октября по февраль удары Израиля в основном ограничивались южными районами Ливана, однако в январе израильские военные расширили географию атак и стали бить по целям в центре страны.

Регион Баальбек в долине Бекаа в Ливане считается политическим оплотом «‎Хезболлы»‎, а также служит житницей арабской страны, здесь находится большинство сельхозугодий. В январе израильские спецслужбы также нанесли удары по южным предместьям Бейрута, убив высокопоставленного представителя ХАМАС Салеха аль-Арури.

25 февраля глава израильского Минобороны Йоав Галлант заявил, что удары Израиля по объектам «Хезболлы» не прекратятся, даже если в Газе удастся достигнуть соглашения о прекращении огня.

Ранее в декабре глава израильского Генштаба Герци Халеви заявил, что вероятность войны с Ливаном как никогда высока. В последний раз стороны вели полномасштабную войну в 2006 году, она закончилась резолюцией Совбеза ООН, которая потребовала от Израиля прекратить оккупацию южного Ливана, а от «‎Хезболлы»‎ — отвести свои силы от границы до реки Литани.