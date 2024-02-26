ПОЛИТИКА
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В Нью-Йорке пропалестинские активисты обвинили американскую журналистку в смерти палестинского поэта
В Нью-Йорке прошла пропалестинская акция протеста, на которой американскую журналистку и писательницу Бари Вайс обвинили в смерти палестинского поэта и ученого Рефаата Аларира, погибшего в результате точечного израильского удара в секторе Газа 6 декабря 2023 года. Активисты считают, что она сообщила его координаты израильским военным. #США #НьюЙорк #БариВайс #РефаатАларир #протест #палестинец #автор #журналистка #писатель #профессор #Палестина #Газа
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26 февраля 2024 г.
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