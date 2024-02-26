Встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина и не планируется до тех пор, пока РФ не проведет президентские выборы. Но подготовка к контактам на высшем уровне уже ведется. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«До выборов — нет», — ответил он прессе в понедельник, отвечая на вопрос о встрече глав двух стран. По его словам, «до выборов достаточно сжатый и напряженный график у президента, да и у господина Эрдогана весьма напряженный».

«Но подготовка к контактам на высшем уровне ведется, мы об этом неоднократно заявляли», — добавив, что «эти контакты состоятся в тот момент, когда это будет наилучшим образом подходить графикам двух президентов».

В конце января от официальных представителей РФ появлялись сообщения о подготовке визита Владимира Путина в Турцию для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в феврале 2024 года.

В начале февраля источники из дипломатического ведомства Турции сообщали журналистам, что «в связи с электоральным циклом в обеих странах <...> было принято решение отложить визит, предварительно, на конец апреля — начало мая».

Стоит отметить, что в Турции ожидаются выборы в муниципалитеты, а в России — президентские выборы. Ожидается, что главной темой переговоров будет урегулирование конфликта РФ и Украины.