32 года назад трагедия в Ходжалы, где мирные жители азербайджанского города в Карабахском регионе подверглись нападению армянских бандформировний, оставила глубокий след в памяти азербайджанского народа.

Среди многочисленных претензий Армении к Азербайджану, как территориального, так и исторического характера, а также насильственных действий, совершенных Арменией в ходе этнических чисток, Ходжалинская резня выделяется своей особой жестокостью.

Еще до событий в Ходжалы происходили массовые убийства азербайджанцев в Карабахе. К осени 1991 года, за несколько месяцев до трагедии, все пути в Ходжалы уже были перекрыты. А с наступлением 1992 года город остался без электричества, и связь с другими регионами Азербайджана была оборвана. Город был практически блокирован.

К этому моменту более 30 населенных пунктов уже были сожжены и разграблены армянами. 12 февраля 1992 года только в селе Малыбейли города Шуша армянами были убиты 50 человек, десятки мирных жителей получили ранения и были взяты в плен.

Страшной трагедией, демонстрирующей бесчеловечную сущность оккупантов, стала массовая резня в селе Гарадаглы Ходжавендского района, который называют «вторым Ходжалы», где каждый десятый житель был убит, в том числе женщины и дети.

Это страшное событие, произошедшее почти за 10 дней до Ходжалы, 17 февраля, было явным сигналом того, что армянские преступники не знают границ — как в прямом смысле, игнорируя международное право, так и переходя за грань морали и нравственности.

И вот, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы переместили в Ханкенди, расположенный в 10 км от Ходжалы, значительную военную технику, включая 10 танков, 16 БТР и 9 БМП, составляющих часть 366-го мотострелкового полка, входившего в состав 23-й дивизии 4-й армии бывшего СССР. Ходжалы, небольшой город с семитысячным населением, был осажден.

В результате город был полностью разрушен, а все жители были убиты, изгнаны или взяты в плен. Многие из жертв были подвергнуты мучительной смерти, среди них были те, кому отрезали головы, выкололи глаза и заживо сожгли. Документированные факты о жестокой расправе над мирным населении города свидетельствуют о том, что эти преступления являлись частью систематической политики Армении.

Согласно официальным данным, армяне убили 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. 56 человек погибли от пыток, 25 детей лишились обоих родителей, 130 детей потеряли одного из родителей, и 230 семей лишились кормильца.

В результате преступных действий армян еще 487 человек получили ранения, ставшие причиной инвалидности. Из них 76 были дети. Более 5 тыс. жителей города были изгнаны и вынуждены покинуть свои дома. В плен были взяты 1275 мирных жителей, однако судьба 150 человек, включая 68 женщин и 26 детей, до сих пор неизвестна.

С тех пор свидетели событий неоднократно делились ужасом того, что им и их близким пришлось испытать. Согласно свидетельствам очевидцев, армяне не щадили безоружных граждан. Многие из переживших трагедию называют армянских военных террористами и вспоминают, что они не проявляли ни доли пощады даже к детям.

«Они вытащили мои ногти, вонзили штык мне в брюшную полость. Затем они отвели меня к другим пленникам. Я видел, что мой отец, брат и мои соседи тоже были здесь. Среди пленных были 3 брата и сестры, которые были солдатами, и их мать. Их мать сказала: «Один мой сын уже стал мучеником, не убивайте других». Они ударили ее прикладом винтовки. Они увели этих солдат, и мы услышали выстрелы снаружи. Но мы не знали, что с ними случилось. Даже сегодня их судьба неясна», — рассказывает один из очевидцев, который пережил на себе ужасы пыток.

Что говорить, если сам бывший президент Армении Серж Саргсян в одном из своих интервью заявил: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутить, они думали, что армяне не способны убивать гражданское население. Мы сумели сломать это представление».

В целом весь Карабахский регион, подвергшийся оккупации на протяжении трех десятилетий, стал свидетелем разрушений и вандализма, причиненного армянскими силами. Множество поселений, а также религиозные и культурные объекты были уничтожены.

Однако в результате победоносной операции азербайджанских вооруженных сил в 44-дневной войне в 2020 году Карабах наконец-то был освобожден от оккупации, обеспечив тем самым территориальную целостность страны. Многие азербайджанские солдаты героически отдали свои жизни, чтобы исправить эту историческую несправедливость.

По завершении войны азербайджанский народ принялся за восстановление и развитие региона, в отличие от армян, чье присутствие оставило лишь разрушение и страдания. Были начаты широкомасштабные строительные и логистические инициативы.

Но даже спустя столько лет события в Ходжалы снова обнажают старые раны, напоминая об ужасах тех дней. В ходе строительных работ в городе были обнаружены останки жертв массовых убийств. В результате проведенного расследования было установлено, что эти останки принадлежат, как минимум, четырем людям, включая ребенка в возрасте 4–5 лет. В Генпрокуратуре Азербайджана подтвердили, что жертвы подвергались пыткам.

В память о жертвах

Каждую годовщину Ходжалинской трагедии посольства и азербайджанская диаспора в разных странах организует мероприятия, включая конференции и акции, чтобы почтить память жертв этой резни. В городах Турции проходят многочисленные мероприятия, посвященные памяти жертв Ходжалы.

В Университете Джелал Баяр в городе Маниса была проведена церемония в честь памяти жертв, организованная местным муниципалитетом совместно с Федерацией турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF) и Манисской ассоциацией азербайджанской культуры и солидарности. Участники получили возможность ознакомиться с фотографиями о Ходжалинской трагедии, заслушать доклады, посмотреть документальный фильм и получить буклеты, предоставленные Фондом Гейдара Алиева.

На мероприятии также почтили память погибших за территориальную целостность двух братских стран, Азербайджана и Турции, прозвучали государственные гимны.

В других турецких городах, таких как Эскишехир и Измир, также состоялись мероприятия, посвященные этой трагедии. Профессора университетов и эксперты взяли на себя обязанность рассказать о кровавой резне, которая произошла в Ходжалы. Также были показаны видеоматериалы о Ходжалинской трагедии.

Министерство иностранных дел Турции также опубликовало послание с соболезнованиями в связи с 32-й годовщиной Ходжалинской резни. «Мы осуждаем резню, совершенную 26 февраля 1992 года вооруженными силами Армении в отношении ни в чем не повинных мирных жителей в азербайджанском городе Ходжалы. Зверства, произошедшие в тот день, оставили темный след в истории человечества. Боль наших 613 братьев и сестер, убитых в Ходжалы, и всех азербайджанцев, раненых, взятых в плен или пропавших без вести в тот день, до сих пор в наших сердцах. Мы желаем милости Аллаха тем, кто погиб в Ходжалинской резне, и вновь выражаем соболезнования азербайджанскому народу», — говорится в письменном заявлении внешнеполитического ведомства.