«Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе, потому что мы добились решения о его обмене. В начале февраля Путину предложили обменять киллера Вадима Красикова, который отбывает срок за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального. Я получила подтверждение о том, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии, вечером 15 февраля. 16 февраля Алексей был убит», – заявила Мария Певчих в видеообращении.

Хотя официального подтверждения подготовки такого обмена от Кремля нет, ранее президент РФ Владимир Путин заявил в интервью Такеру Карлсону, что рассматривает возможность обмена на Красикова американского журналиста Эвана Гершковича, которого в России обвиняют в шпионаже.

По словам соратницы политика, Навального нельзя было обменять напрямую из-за его российского гражданства, и иностранные государства не были обязаны защищать его права. Однако два года назад команда Навального, по словам Певчих, нашла выход из этой ситуации через так называемый гуманитарный обмен — российских шпионов на политических заключенных.

«К весне 2023 года наш план получил одобрение, все могло произойти уже тогда, год назад, но не произошло», — добавила Певчих.

Мотивом убийства оппозиционера, по словам Певчих, стало нежелание Путина менять Навального на Красикова, что якобы было выдвинуто ему как единственный возможный вариант.

Реакции Кремля на утверждения Марии Певчих пока не последовало.