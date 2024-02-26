Полиция в Брюсселе применяет водометы против горящих тракторных покрышек и тюков соломы возле площади Шумана, где сельхозпроизводители проводят манифестацию протеста.

По сообщениям СМИ, над европейским кварталом Брюсселя поднимается черный дым.

Специальное полицейское подразделение по борьбе с беспорядками развернуто вокруг институтов ЕС. Представитель полиции отметил, что обстановка оказалась более напряженной, чем ожидалось, и было вызвано дополнительное подкрепление.

Части тракторной колонны смогли прорвать полицейскую баррикаду, блокировавшую подъезд к европейскому кварталу.

Протестующие, блокированные полицией, разводят огонь и пытаются пробиться к зданиям Еврокомиссии и Совета ЕС.

Движение транспорта в районе площади Шуман приостановлено, а поезда метро не останавливаются на станции «Шуман».

Журналистам объявлено, что им не разрешено попасть в пресс-зал Еврокомиссии лично и они смогут участвовать в ежедневном брифинге только через интернет.

В последние недели фермеры проводят массовые протесты в нескольких странах Евросоюза, выражая своё недовольство политикой ЕС в сфере сельского хозяйства. Они протестуют против жестких экологических норм и импорта дешевых сельхозпродуктов из-за рубежа, которые, по их мнению, наносят ущерб их собственной экономике.