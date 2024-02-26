ПОЛИТИКА
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Европейские фермеры переходят к силовым мерам
В Брюсселе около Евроквартала, где проходит встреча министров сельского хозяйства Европейского союза, произошли столкновения между полицией и протестующими фермерами
Европейские фермеры переходят к силовым мерам
Протесты фермеров в Брюсселе / Photo: Reuters
26 февраля 2024 г.

Полиция в Брюсселе применяет водометы против горящих тракторных покрышек и тюков соломы возле площади Шумана, где сельхозпроизводители проводят манифестацию протеста.

По сообщениям СМИ, над европейским кварталом Брюсселя поднимается черный дым.

Специальное полицейское подразделение по борьбе с беспорядками развернуто вокруг институтов ЕС. Представитель полиции отметил, что обстановка оказалась более напряженной, чем ожидалось, и было вызвано дополнительное подкрепление.

Части тракторной колонны смогли прорвать полицейскую баррикаду, блокировавшую подъезд к европейскому кварталу.

Протестующие, блокированные полицией, разводят огонь и пытаются пробиться к зданиям Еврокомиссии и Совета ЕС.

Движение транспорта в районе площади Шуман приостановлено, а поезда метро не останавливаются на станции «Шуман».

Журналистам объявлено, что им не разрешено попасть в пресс-зал Еврокомиссии лично и они смогут участвовать в ежедневном брифинге только через интернет.

В последние недели фермеры проводят массовые протесты в нескольких странах Евросоюза, выражая своё недовольство политикой ЕС в сфере сельского хозяйства. Они протестуют против жестких экологических норм и импорта дешевых сельхозпродуктов из-за рубежа, которые, по их мнению, наносят ущерб их собственной экономике.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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