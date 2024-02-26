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Россия просит в долг, Китай тянет с решением
Министерство финансов России в настоящее время рассматривает вопрос о возможном привлечении займов в китайских юанях, но окончательного решения на данный момент не принято, сообщил глава ведомства Антон Силуанов
Россия просит в долг, Китай тянет с решением
Photo: Reuters / Reuters
26 февраля 2024 г.

«Сейчас в законе о бюджете предусмотрены займы на внутреннем рынке. Право привлечь займы в юанях есть. Переговоры с китайскими партнерами идут достаточно давно, пока решения нет», — сказал Антон Силуанов.

Вопрос о продаже государственных облигаций в китайской валюте также обсуждался в конце 2023 года на межминистерском уровне.

В январе глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов заявил о стремлении ведомства размещать облигации федерального займа (ОФЗ) в юанях. По его словам, в текущих условиях рынок юаня является наиболее ликвидным и перспективным сегментом внешнего рынка для России.

Согласие Китая на такие операции могло бы способствовать развитию финансовой инфраструктуры и укреплению связей между российским и китайским финансовыми рынками. Однако, как и Силуанов, Мамонов признал, что на данный момент со стороны Пекина нет конкретных инициатив.

Первоначальные заявления Москвы о намерении размещать ОФЗ в юанях только для китайских инвесторов были сделаны в 2015 году, когда западные страны только начали вводить санкции против России. Тогда планировалось привлечь 1 млрд долларов. Однако за почти десять лет переговоров результат так и не был достигнут.

За два года полномасштабной войны Россия израсходовала половину средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) — основного источника ресурсов на чрезвычайные ситуации. К концу 2023 года из ФНБ было израсходовано около 4 трлн рублей, и теперь в его ликвидной части осталось всего 5 трлн рублей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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