«Сейчас в законе о бюджете предусмотрены займы на внутреннем рынке. Право привлечь займы в юанях есть. Переговоры с китайскими партнерами идут достаточно давно, пока решения нет», — сказал Антон Силуанов.

Вопрос о продаже государственных облигаций в китайской валюте также обсуждался в конце 2023 года на межминистерском уровне.

В январе глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов заявил о стремлении ведомства размещать облигации федерального займа (ОФЗ) в юанях. По его словам, в текущих условиях рынок юаня является наиболее ликвидным и перспективным сегментом внешнего рынка для России.

Согласие Китая на такие операции могло бы способствовать развитию финансовой инфраструктуры и укреплению связей между российским и китайским финансовыми рынками. Однако, как и Силуанов, Мамонов признал, что на данный момент со стороны Пекина нет конкретных инициатив.

Первоначальные заявления Москвы о намерении размещать ОФЗ в юанях только для китайских инвесторов были сделаны в 2015 году, когда западные страны только начали вводить санкции против России. Тогда планировалось привлечь 1 млрд долларов. Однако за почти десять лет переговоров результат так и не был достигнут.

За два года полномасштабной войны Россия израсходовала половину средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) — основного источника ресурсов на чрезвычайные ситуации. К концу 2023 года из ФНБ было израсходовано около 4 трлн рублей, и теперь в его ликвидной части осталось всего 5 трлн рублей.