«В ответ на сионистскую агрессию по окрестностям Баальбека в Бекаа и нападения на деревни и гражданские дома бойцы «Хезболлы» выпустили 60 ракет «Катюша» по штабу командования бригадой «Голаны», — сказано в заявлении движения.

Израиль 26 февраля нанес два удара по Восточному Ливану в районе города Баальбек. Это первый удар по востоку арабской страны с начала израильского вторжения в Газу 7 октября и начала полномасштабной войны в секторе.

С начала октября Израиль и «Хезболла» обмениваются ударами. В результате столкновений погибли 278 ливанцев и как минимум 10 израильских военных. Более 60 тыс. человек были вынуждены покинуть юг Ливана, а Израиль эвакуировал свыше 100 тыс. жителей севера страны.

Израильская армия также заявила о продолжении ударов по целям «Хезболлы» внутри Ливана.

С начала октября израильские атаки в основном концентрировались на южных районах Ливана, однако в январе они расширились и затронули центр страны.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль будет продолжать атаковать «Хезболлу» в Ливане, несмотря на возможное перемирие с ХАМАС и заключение сделки по сектору Газа.