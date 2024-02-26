«Сегодня исторический день. Теперь парламенты всех государств НАТО проголосовали за прием Швеции в НАТО. Швеция готова подставить плечо в деле обеспечения евроатлантической безопасности», — заявил премьер-министр Швеции Кристерссон.

Премьер подчеркнул готовность Швеции принимать активное участие в обеспечении евроатлантической безопасности.

Протокол о принятии Швеции в состав НАТО получил поддержку 188 депутатов венгерского парламента, в то время как шестеро выступили против данного решения.

Ожидается, что формальное завершение процесса ратификации произойдет после подписания президентом Венгрии ратификационного протокола и его публикации в официальном издании в течение ближайшей недели.

Венгрия оставалась последней страной-членом НАТО, которая не высказывала своего согласия на вступление Швеции в Североатлантический альянс. Несмотря на это, венгерские власти неоднократно заявляли о том, что их страна не против членства Швеции, но постоянно откладывали принятие окончательного решения.

Кроме того, Венгрия настаивала на том, чтобы Швеция прекратила «очернение» Будапешта, и обвиняла шведских чиновников в использовании любой возможности для упреков в нарушении принципов верховенства права.

На прошлой неделе премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прибыл в Будапешт с официальным визитом. В ходе встречи Виктор Орбан заявил о «восстановлении доверия в отношениях» между странами.