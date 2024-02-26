«Германия является крупнейшим военным поставщиком Украины в Европе. Это так и остается. Но ясно одно: мы не станем стороной войны — ни прямо, ни косвенно. Этими двумя принципами я руководствуюсь во всех своих решениях», — заявил канцлер Германии.

В общении с журналистами Шольц указал на необходимость сохранения ясности в вопросе о поставках Taurus, отметив, что Берлин «не должен связывать себя с целями, которых достигает эта система».

«Я удивлен, что некоторых людей это даже не затрагивает, что они даже не задумываются над тем, может ли то, что мы делаем, привести к своеобразному втягиванию в войну», — добавил Шольц.

Касаясь потребностей Украины, Шольц отметил необходимость боеприпасов, но также выразил свое недовольство дисбалансом между актуальными потребностями и дебатами о поставках крылатых ракет Taurus.

Относительно самой системы Taurus Шольц заявил, что она представляет собой очень дальнобойное оружие и контроль над ее использованием, как у британцев и французов, не под силу Германии.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул необходимость крылатых ракет Taurus для защиты от России, утверждая, что опасения относительно эскалации конфликта необоснованны.

Ранее в Бундестаге не набралось достаточного числа голосов для принятия резолюции, предложенной оппозицией и призывавшей предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.