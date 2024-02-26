ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Асад ударил по Алеппо
В результате нападения режима Асада на город Дарет-Изза на западе провинции Алеппо погиб один мирный житель, двое ранены
Асад ударил по Алеппо
Photo: Reuters / Others
26 февраля 2024 г.

Сирийские военные, базирующиеся в деревне Бисартон в провинции Алеппо, совместно с поддерживаемыми Ираном иностранными группами начали атаку на район Дарет-Изза на западе города Алеппо.

Согласно данным источников из Гражданской обороны, в результате атаки погиб один мирный житель, двое получили ранения. Раненые были доставлены в близлежащую больницу.

Источники также сообщают о нападениях сил режима на деревни Бинниш и Афес на востоке провинции Идлиб. При атаке было использовано оружие класса «земля-земля».

Турция и Россия достигли соглашения об укреплении режима прекращения огня в сентябре 2018 года, однако в мае 2019 года атаки возобновились. После нового соглашения между двумя странами 5 марта 2020 года режим прекращения огня стал вновь соблюдаться.

В период с 2017 по 2020 годы около 2 млн гражданских лиц, спасаясь от нападений, вынуждены были мигрировать в районы, прилегающие к турецкой границе.

Сирия страдает от долгих лет войны. По консервативным оценкам, 90% населения живут в нищете. 70%, согласно данным ООН, нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

И без того тяжелое положение вынужденных сирийских переселенцев усугубилось из-за мощного землетрясения, произошедшего в прошлом году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us