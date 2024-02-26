Сирийские военные, базирующиеся в деревне Бисартон в провинции Алеппо, совместно с поддерживаемыми Ираном иностранными группами начали атаку на район Дарет-Изза на западе города Алеппо.

Согласно данным источников из Гражданской обороны, в результате атаки погиб один мирный житель, двое получили ранения. Раненые были доставлены в близлежащую больницу.

Источники также сообщают о нападениях сил режима на деревни Бинниш и Афес на востоке провинции Идлиб. При атаке было использовано оружие класса «земля-земля».

Турция и Россия достигли соглашения об укреплении режима прекращения огня в сентябре 2018 года, однако в мае 2019 года атаки возобновились. После нового соглашения между двумя странами 5 марта 2020 года режим прекращения огня стал вновь соблюдаться.

В период с 2017 по 2020 годы около 2 млн гражданских лиц, спасаясь от нападений, вынуждены были мигрировать в районы, прилегающие к турецкой границе.

Сирия страдает от долгих лет войны. По консервативным оценкам, 90% населения живут в нищете. 70%, согласно данным ООН, нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

И без того тяжелое положение вынужденных сирийских переселенцев усугубилось из-за мощного землетрясения, произошедшего в прошлом году.