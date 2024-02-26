ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган о визите Путина и F-16
Президент России Владимир Путин не будет долго откладывать свой официальный визит в Турцию, заявил журналистам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, президент Турции разъяснил позицию страны по приобретению истребителей F-16
Президент Эрдоган о визите Путина и F-16
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Photo: AA
26 февраля 2024 г.

«В самой обозримой перспективе такой визит не обсуждается. Но Путин сказал мне, что не будет затягивать с этой поездкой», — отметил турецкий лидер, отвечая на вопросы журналистов у штаб-квартиры AK Parti в Анкаре.

Днем 26 февраля президент России провел телефонные переговоры с президентом Турции Эрдоганом. Лидеры стран обсудили двусторонние отношения.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Путин также поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием и выразил благодарность за его вклад в укрепление отношений между странами.

Кроме того, в разговоре с журналистами, президент Турции заявил, что в настоящее время страна фокусируется на вопросе приобретения истребителей F-16, а не F-35.

«Мы сосредоточены на F-16, а не на F-35. Мы обсудили с сенаторами США шаги, которые мы предпримем в отношении F-16», — сказал турецкий лидер.

Президент отметил, что турецкие официальные лица, включая главу Министерства иностранных дел Хакана Фидана, продолжают переговоры с американской стороной относительно приобретения указанных боевых самолетов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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