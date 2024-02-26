«В самой обозримой перспективе такой визит не обсуждается. Но Путин сказал мне, что не будет затягивать с этой поездкой», — отметил турецкий лидер, отвечая на вопросы журналистов у штаб-квартиры AK Parti в Анкаре.

Днем 26 февраля президент России провел телефонные переговоры с президентом Турции Эрдоганом. Лидеры стран обсудили двусторонние отношения.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Путин также поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием и выразил благодарность за его вклад в укрепление отношений между странами.

Кроме того, в разговоре с журналистами, президент Турции заявил, что в настоящее время страна фокусируется на вопросе приобретения истребителей F-16, а не F-35.

«Мы сосредоточены на F-16, а не на F-35. Мы обсудили с сенаторами США шаги, которые мы предпримем в отношении F-16», — сказал турецкий лидер.

Президент отметил, что турецкие официальные лица, включая главу Министерства иностранных дел Хакана Фидана, продолжают переговоры с американской стороной относительно приобретения указанных боевых самолетов.