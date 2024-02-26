«Необходимо приложить усилия для достижения реалистичного, устойчивого и, прежде всего, жизнеспособного мира без дальнейших задержек», — заявил в своем выступлении Седат Онал.

По его словам, война в Украине имеет глобальные последствия для безопасности и международного мира, так как количество жертв и разрушений с каждым днем увеличивается.

Дипломат выразил убеждение, что «война на истощение» зашла в относительный тупик и что нет никаких надежных сигналов для установления мира в ближайшее время.

«Турция с первого дня заняла последовательную позицию, выступая против этой войны и отвергая аннексию территории Украины», — подчеркнул постоянный представитель Турции в ООН.

По словам Онала, Турция поддерживает территориальную целостность, суверенитет и политическое единство Украины с того момента, как Крым был незаконно аннексирован Россией.

Кроме того, дипломат заявил, что Турция выполнила все условия Конвенции Монтрё о проливах, чтобы предотвратить эскалацию напряженности в Черном море после начала военных действий. Он также подчеркнул, что международное право и основополагающие принципы ООН должны быть соблюдены.

«Как Турция, мы считаем, что необходимо наращивать усилия для достижения дипломатического решения путем переговоров», — отметил Седат Онал.

Представитель Турции также напомнил об успешном заключении зерновой сделки, отметив, что с помощью дипломатии можно добиваться результатов.

«Основываясь на этой инициативе, мы изучаем, как можно создать новые рамки безопасности для обеспечения безопасного коммерческого судоходства в Черном море», — добавил дипломат.

Седат Онал отметил, что война в Украине не должна превратиться в «замороженный конфликт» или «вечную войну» и не должна определяться исключительно динамикой на фронте.

«По этой причине дипломатический путь должен быть на переднем плане. Мы будем продолжать играть активную роль в достижении справедливого и прочного мира», — подчеркнул постоянный представитель Турции в ООН.