Санкции ЕС против российского оружейного импорта, направленные на то, чтобы предотвратить попадание в руки Москвы чувствительных технологий для использования в войне против Украины, не работают. Несмотря на санкции, за первые девять месяцев 2023 года Россия импортировала военные товары и технологии из ЕС на сумму свыше €100 млн, пишет агентство Bloomberg.

По данным издания, на оружие и оружейные технологии приходилась почти четверть из €450 млн поставок так называемых товаров высокого приоритета. Россия закупает подсанкционные товары при помощи стран-посредников, среди них ОАЭ, Сербия, Армения, Китай и другие, отмечает агентство.

С начала полномасштабной российско-украинской войны в феврале 2022 года ЕС снизил торговлю с РФ, в особенности в сфере чувствительных товаров и технологий. Однако экспорт такого рода товаров двойного назначения из блока в третьи страны резко вырос.

В январе Киевская школа экономики сообщила, что с января по октябрь 2023 года Россия импортировала товаров военного назначения на сумму $8,7 млрд. Большая часть этой торговли идет через сети тысяч небольших компаний за пределами ЕС. Как пишет Bloomberg, большая часть этих фирм базируется в Китае.

«Однако внутренние оценки ЕС показывают: некоторая часть торговли [военными технологиями с РФ] происходит при непосредственном участии блока. Государства-члены ЕС, которые несут ответственность за соблюдение санкций, и компании, сознательно или неосознанно, не делают достаточно, чтобы остановить эту торговлю», — заявили собеседники агентства.

По словам одного чиновника, данные также указывают на то, что дочерние предприятия и субподрядчики некоторых европейских фирм, работающие за рубежом, производят подпадающие под санкции товары и экспортируют их в Россию через посредников.

21 февраля ЕС согласовал 13-й пакет санкций против РФ, который включил около 200 компаний и частных лиц, но не расширил существующие запреты. Представитель Украины в ЕС назвал 13-й пакет «‎скромным‎».