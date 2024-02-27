Венгрия высказалась против резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 2527 (2024), которая оспаривала мандат азербайджанской делегации в организации. Зольт Немет, глава венгерской делегации в ПАСЕ, выразил свои возражения в письме, адресованном президенту ассамблеи Феодоросу Русопулосу.

«‎‎Единство и потенциал в ПАСЕ укрепляются через диалог государств-членов. Сожалею, что наши совместные усилия были подорваны исключением делегаций и прерыванием диалога, что привело делегацию Венгрии к решению воздержаться от участия в принятии этой резолюции. Мы считаем, что прибегать к таким мерам следует только в крайнем случае, после исчерпания всех доступных инструментов‎»‎, — говорится в письме венгерского парламентария.

Немет также отметил: Будапешт сожалеет, что резолюция против Азербайджана «‎нарушила конструктивный диалог внутри ПАСЕ, создавая атмосферу недоверия»‎.

«Мы считаем, что участие азербайджанской делегации должно быть немедленно разрешено, и уверены, что последние дебаты и связанное с ними решение комитета министров подчеркивают эту необходимость‎»‎, — подчеркнул Немет.

Венгрия призвала принять «‎решительные меры и немедленно обеспечить возвращение парламентской делегации Азербайджана к работе в Парламентской ассамблее, желательно к апрельской парламентской сессии»‎.

Кроме того, Будапешт настаивает, что азербайджанская делегация должна наблюдать за предстоящими парламентскими выборами в Евросоюзе, намеченными на июнь этого года.

Спор вокруг полномочий делегации Азербайджана при ПАСЕ начался на зимней пленарной сессии 2024 года. Франк Швабе, возглавляющий делегацию ФРГ в ассамблее, предложил лишить делегацию республики полномочий, поскольку Баку якобы «‎‎организовал изгнание армян из Карабаха». Кроме того, по его словам, в ПАСЕ остались недовольны тем, что их «не пригласили» наблюдать за президентскими выборами в республике, которые прошли 7 февраля при участии сотен международных наблюдателей.