Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян приедет в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме с 1 по 3 марта. Мероприятие предоставляет платформу для лидеров и представителей разных стран для обсуждения актуальных глобальных вызовов и поиска путей сотрудничества. Это не первое участие главы дипломатического ведомства Армении в этом форуме.

Анталийский дипломатический форум был основан министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и предназначен для глав государств и правительств, министров иностранных дел и высокопоставленных представителей международных организаций, а также представителей бизнеса, науки, гражданского общества и СМИ. На форуме в марте 2022 года министры иностранных дел России, Украины и Турции провели первые переговоры на высоком уровне после начала войны в Украине.

Это будет уже третий Анталийский дипломатический форум. Изначально встречу планировалось провести в марте 2023 года под названием «Эффективная дипломатия во имя мира и порядка».

Первоначально он был перенесен из-за землетрясений 2023 года в Турции и Сирии сначала на конец 2023 года, а позже на март 2024 года. Глава МИД Армении посещал Турцию в связи с землетрясением и встречался тогда со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.