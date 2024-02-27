Парламент Венгрии избрал главу Конституционного суда Тамаша Шуляка новым президентом страны. Народное собрание избрало политика на пять лет при поддержке депутатов из правящей партии «‎‎Фидес», которая имеет преобладающее большинство. Ожидается, что Шуляк займет должность уже 5 марта.

Пост президента носит во многом церемониальный характер, поскольку Венгрия — парламентская республика, где вся реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра Виктора Орбана.

В начале февраля президент страны Каталин Новак, которую считают близкой союзницей Орбана, подала в отставку. Как отмечает агентство Reuters, политик покинула пост после скандала и растущего общественного давления из-за того, что президент помиловала мужчину, осужденного за замалчивание сексуального насилия в детдоме. В 2022 году его приговорили к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за помощь в сокрытии сексуального насилия над детьми. Решение Новак вызвало многотысячные протесты по всей стране и вынудило Орбана раскритиковать это решение о помиловании.

Быстрое избрание Шуляка может помочь премьер-министру замять скандал с Новак и восстановить политическую репутацию его партии, которая выступает в поддержку традиционных семейных и христианских ценностей.

«‎‎Как юрист и как президент республики, я буду служить общественному благу и выступать за единство нации, придерживаясь основных ценностей закона», — заявил Шуляк вскоре после его избрания.

В коротком выступлении после инаугурации он пообещал обеспечить прозрачность в своих решениях о президентских помилованиях — явная отсылка к скандалу с его предшественницей.

Шуляк возглавлял Верховный суд Венгрии с 2016 года, мандат он также получил при поддержке законодателей из правящей партии «‎‎Фидес».