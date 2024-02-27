Парламент Венгрии избрал главу Конституционного суда Тамаша Шуляка новым президентом страны. Народное собрание избрало политика на пять лет при поддержке депутатов из правящей партии «Фидес», которая имеет преобладающее большинство. Ожидается, что Шуляк займет должность уже 5 марта.
Пост президента носит во многом церемониальный характер, поскольку Венгрия — парламентская республика, где вся реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра Виктора Орбана.
В начале февраля президент страны Каталин Новак, которую считают близкой союзницей Орбана, подала в отставку. Как отмечает агентство Reuters, политик покинула пост после скандала и растущего общественного давления из-за того, что президент помиловала мужчину, осужденного за замалчивание сексуального насилия в детдоме. В 2022 году его приговорили к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за помощь в сокрытии сексуального насилия над детьми. Решение Новак вызвало многотысячные протесты по всей стране и вынудило Орбана раскритиковать это решение о помиловании.
Быстрое избрание Шуляка может помочь премьер-министру замять скандал с Новак и восстановить политическую репутацию его партии, которая выступает в поддержку традиционных семейных и христианских ценностей.
«Как юрист и как президент республики, я буду служить общественному благу и выступать за единство нации, придерживаясь основных ценностей закона», — заявил Шуляк вскоре после его избрания.
В коротком выступлении после инаугурации он пообещал обеспечить прозрачность в своих решениях о президентских помилованиях — явная отсылка к скандалу с его предшественницей.
Шуляк возглавлял Верховный суд Венгрии с 2016 года, мандат он также получил при поддержке законодателей из правящей партии «Фидес».