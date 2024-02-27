Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что урегулировать конфликт России и Украины вызвались не только западные страны, но и различные международные объединения, включая участников объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).

По словам дипломата, война коснулась не только стран Европы, но также и государства БРИКС, потому они также участвуют в выработке мирного плана. При этом Кассис не стал вдаваться в подробности и уточнять, что именно предложили страны БРИКС.

Швейцарский политик уточнил, что его страна получила более десяти мирных предложений от различных стран, однако часть этих планов пока носит конфиденциальный характер, потому не выносится на публичное обсуждение.

«Что касается мирных планов, которые известны общественности, то есть, например, план Китая, который обсуждался во время моего визита в Китай… И есть другие страны, которые внесли свой вклад, но не опубликовали их», — отметил Кассис.

Такого рода активность и наличие различных путей для урегулирования российско-украинской войны показывают значимость конфликта и его огромное влияние на международные экономические цепочки. Потому так много стран заинтересованы в том, чтобы прекратить боевые действия и добиться начала мирных переговоров.

Кассис подчеркнул: все представленные швейцарской стороне планы по урегулированию имеют общие черты, которые могут стать основой для всеобъемлющего мирного соглашения, приемлемого и для Киева, и для Москвы.

В январе на полях Давосского экономического форума прошла первая сессия международного форума по украинской «‎формуле мира»‎. Президент Швейцарии Виола Амхерд на встрече с украинским коллегой заявила, что ее страна взяла на себя организацию саммита глав государств для поиска мирного решения.

В конце февраля глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что первый саммит по «формуле мира» состоится в Швейцарии уже в самое «ближайшее время». По его словам, на встречу пригласили более 160 стран. При этом он уточнил, что делегация РФ также может быть приглашена на второй раунд этой встречи по «‎формуле мира»‎.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 26 февраля заявил, что Москва не получала какие-либо предложения для обсуждения на конференции по мирному плану.